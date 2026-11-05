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05 ноября, 16:33

Общество

Путин поручил создать программу обучения для бойцов СВО без высшего образования

Фото: kremlin.ru

В России нужно создать отдельную программу подготовки для участников специальной военной операции, у которых нет высшего образования. С таким поручением выступил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По словам российского президента, у таких бойцов должна появиться возможность применить свои способности на гражданской службе.

"Для них должна быть создана отдельная специальная программа обучения и набора для того, чтобы они получили практический опыт", – сказал Путин.

По замыслу, новая программа будет устроена по образцу "Времени героев". Администрации президента поручено проработать соответствующий проект. Федеральное правительство, как подчеркнул Путин, должно подключиться к этой работе.

Ранее Путин заявил, что военкоматы обязаны передавать школам открытую информацию об участниках спецоперации. По его словам, сохранением памяти о бойцах должна заниматься не только система образования, а вся система государственной власти.

До этого президент также указывал, что работа по увековечению памяти участников специальной военной операции чрезвычайно важна для общества и государства. Участники СВО интересуются тем, останется ли информация об их подвигах в истории, подчеркнул глава государства.

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