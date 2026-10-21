В Москве рассказали о патриотических проектах горожан в поддержку участников СВО

Фото: департамент территориальных органов исполнительной власти Москвы

Жители каждого района столицы поддерживают военнослужащих специальной военной операции и членов их семей, а также сохраняют историческую память. Заметный вклад в это дело вносят участники московского конкурса "ЛИЦА района". Об этом сообщили в департаменте территориальных органов исполнительной власти Москвы.

В рамках своих проектов горожане проводят культурно-исторические программы, доставляют гуманитарные грузы на передовую и изготавливают необходимые военным вещи своими руками.

"Конкурсанты ежегодно предлагают десятки патриотических инициатив, которые получают поддержку города и объединяют тысячи москвичей", – рассказала заместитель руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марина Прозорова.

Победитель конкурса "ЛИЦА района" 2020 года, член тренерского состава хоккейных клубов Восточного административного округа Юрий Яхонин ежемесячно отправляет помощь в зону СВО. Кроме того, с 2022 года он побывал там более 15 раз.

"Перед каждой поездкой мы связываемся с бойцами и уточняем, что нужно именно сейчас. Только за это лето мы собрали и отправили около 20 тонн груза", – отметил Яхонин.

Другой победитель конкурса 2021 года – Ирина Буреева – возглавляет поисковый отряд "Западный фронт" и занимает должность заместителя председателя благотворительного фонда "Содружество поисковых отрядов". Этим делом она занимается больше 10 лет.

Благодаря Буреевой в июне похоронили несколько сотен военнослужащих времен Великой Отечественной войны, а родственникам военных, чьи личности удалось установить, передали найденные вещи и солдатские медальоны. По словам зампреда, ее задача заключается в том, чтобы рассказывать о судьбах героев России.

"Через личные истории приходит понимание, почему память о защитниках Отечества нужно сохранять и передавать дальше", – подчеркнула она.

Участница конкурса этого года Лидия Касаткина с весны 2022-го развивает волонтерский проект "СВОячники". За это время активисты смогли изготовить более 9 тысяч комплектов сухого армейского душа и три тысячи окопных свечей, а также собрать свыше 500 упаковок медицинских препаратов. Кроме того, к мастер-классам присоединяются школьники, москвичи старшего поколения и целые семьи.

"Даже небольшое изделие, сделанное своими руками, становится важной поддержкой для военнослужащих", – поделилась Касаткина.

Конкурс "ЛИЦА района" проводит Агентство общественных проектов под эгидой экосистемы "Территория возможностей" департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы. Он объединяет активных горожан, представителей некоммерческих организаций, волонтерских объединений, социальных предпринимателей и авторов общественных инициатив. За время проведения конкурса жители столицы подали более 5 000 заявок, свыше 250 проектов получили поддержку на городском уровне.

Ранее сообщалось, что более 200 миллионов рублей направили горожане через сайт программы "Миллион призов" на поддержку участников СВО и гуманитарную помощь жителям новых и приграничных регионов России. Деньги складываются из городских баллов, которые москвичи получают за участие в электронных проектах "Активный гражданин", "Город идей", "Наш город", "Электронный дом" и других.

Первый замруководителя исполкома Общероссийского народного фронта Сергей Горбунов поблагодарил участников программы за неравнодушное отношение. Он также отметил, что их вклад позволил закупить крупные партии бронежилетов, противоосколочные одеяла для защиты машин медиков, занятых эвакуацией раненых, и другие необходимые на передовой вещи.