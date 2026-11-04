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Владимир Путин пригласил в Кремль на чаепитие детей героев СВО, с которыми до этого пообщался на Красной площади. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, приглашение получили дети, чьи отцы геройски погибли в ходе СВО. На чаепитие также позвали их матерей. В разговоре также приняла участие заместитель министра обороны, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.

Беседа с детьми состоялась в День народного единства. В этот день президент побывал на нескольких мероприятиях. В частности, он возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. В церемонии участвовали представители религиозных конфессий, члены общественных и молодежных организаций.

Также Путин принял участие в церемонии вручения государственных наград и премии за вклад в укрепление единства российской нации. Торжественное мероприятие прошло в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле.