Прощание с актрисой Екатериной Райкиной началось в Москве

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Гражданская панихида по актрисе театра и кино, заслуженной артистке РСФСР Екатерине Райкиной началась в Высшей школе сценических искусств (ВШСИ) в Москве, передает ТАСС.

"Екатерина Аркадьевна <...> ходила на все показы, на контрольные уроки, на экзамены. Она очень любила вот эту студенческую молодость, энергию, пробы и ошибки", – рассказали в пресс-службе учебного заведения.

После гражданской панихиды в храме Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" состоится отпевание. Тело Райкиной кремируют, а урну с прахом планируется захоронить на Новодевичьем кладбище в могиле ее родителей – народного артиста СССР Аркадия Райкина и актрисы Руфи Райкиной-Иоффе.

О смерти Райкиной стало известно 3 ноября. Артистка умерла в больнице в возрасте 88 лет.

По данным СМИ, незадолго до этого ее экстренно госпитализировали с подозрением на острое внутреннее кровотечение в кишечнике. Выяснилось, что последние недели Райкина не могла передвигаться.

Артистка родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде. В 1959 году она была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. На этой сцене она служила около 50 лет.

За карьеру Райкина сыграла множество ролей, в том числе Софьи в "Дамах и гусарах", Люсиль в "Мещанине во дворянстве", Зелимы в "Принцессе Турандот", Золушки в одноименном спектакле и Принцессы в "Коте в сапогах".