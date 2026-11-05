Урну с прахом Екатерины Райкиной захоронят на Новодевичьем кладбище

Фото: ТАСС/Вадим Ковригин

Урну с прахом заслуженной артистки РСФСР Екатерины Райкиной планируется захоронить на Новодевичьем кладбище в могилу ее родителей – Аркадия Райкина и Руфи Райкиной-Иоффе. Об этом сообщил ТАСС источник в окружении актрисы.

Дата похорон пока не определена.

Церемония прощания с актрисой состоится 6 ноября в Высшей школе сценических искусств. Затем в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" пройдет отпевание.

О смерти Райкиной стало известно 3 ноября. Артистка умерла в больнице в возрасте 88 лет.

По данным журналистов, незадолго до этого актрису экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на острое внутреннее кровотечение в кишечнике. Выяснилось, что последние недели Райкина не могла передвигаться.

Екатерина Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде. В 1959 году она была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

На этой сцене она служила около 50 лет. За карьеру Райкина сыграла множество ролей: Софьи в "Дамах и гусарах", Люсиль в "Мещанине во дворянстве", Зелимы в "Принцессе Турандот", Золушки в одноименном спектакле, Принцессы в "Коте в сапогах", а также Кати в "Двенадцатом часе" и Иры в "Антонии и Клеопатре".