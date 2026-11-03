SHOT: Райкину незадолго до смерти госпитализировали в Москве

Фото: legion-media.com/Persona Stars

Дочь Аркадия Райкина, заслуженную артистку РСФСР Екатерину Райкину незадолго до смерти экстренно доставили в больницу в Москве с подозрением на острое внутреннее кровотечение в кишечнике. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным издания, последние недели артистка не могла передвигаться, а в октябре ее экстренно госпитализировали. Тогда врачам удалось провести интенсивную терапию и на некоторое время стабилизировать ее состояние.

О смерти Райкиной стало известно ранее. Актрисе было 88 лет. По словам источника, она умерла в больнице. Ее брат, художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин подтвердил смерть артистки, не уточнив причину.

Райкина родилась 15 апреля 1938 года в Ленинграде. В 1959 году она была принята в труппу Театра имени Евгения Вахтангова. Там она служила около 50 лет. За карьеру Райкина сыграла множество ролей: Софьи в "Дамах и гусарах", Люсиль в "Мещанине во дворянстве", Зелимы в "Принцессе Турандот", Золушки в одноименном спектакле, Принцессы в "Коте в сапогах", а также Кати в "Двенадцатом часе" и Иры в "Антонии и Клеопатре".

Позже Театр имени Евгения Вахтангова выразил соболезнования в связи со смертью артистки. В учреждении назвали Райкину "миниатюрной, легкой, остроумной и невероятно обаятельной" и подчеркнули, что актриса была словно создана для Вахтанговского театра. Там добавили, что ее артистизм и заразительность надолго остались в памяти зрителей.