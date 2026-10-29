Умер журналист и писатель Магомед Кадирбеков

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Волгоградский писатель и журналист Магомед Кадирбеков умер 27 октября. О его смерти сообщили в Волгоградском региональном отделении Союза писателей России.

Представители организации назвали Кадирбекова неравнодушным и щедрым человеком. По их словам, он переживал за Россию, людей, литературу и свою писательскую организацию.

Кадирбеков родился в дагестанском селе Карацан. Получил образование в Литературном институте имени А. М. Горького. Свой профессиональный путь начал в редакции сельской газеты "Степная новь".

Писатель был лауреатом государственной премии Волгоградской области в сфере литературы и премии имени В. Б. Смирнова журнала "Отчий край". Его проза публиковалась в литературно-художественных журналах. Среди известных книг писателя – "Оттенки бытия" (2007), "Цепная реакция" (2011) и "Время уходит" (2013).