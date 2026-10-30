Два коммерческих помещения в Кунцеве выставили на городские торги

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Два коммерческих помещения в районе Кунцево выставили на открытые городские торги. Оба объекта расположены недалеко от метро "Молодежная" и подходят для размещения магазинов, предприятий сферы услуг и других видов бизнеса. Об этом сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, передает портал мэра и правительства столицы.

Площадь первого помещения на Рублевском шоссе составляет 155,8 квадратного метра. Второй объект, расположенный на Молодогвардейской улице, значительно просторнее – его площадь достигает 355,7 квадратного метра.

Оба помещения находятся на первых этажах многоквартирных домов и имеют отдельные входы. Благодаря свободному назначению их можно использовать для различных коммерческих проектов, ориентированных на жителей Кунцева и соседних районов.

Как отметил Пуртов, расположение рядом с метро обеспечивает объектам удобную транспортную доступность и высокий пешеходный трафик. По его словам, эти преимущества помогают предпринимателям привлекать клиентов и развивать бизнес.

Помещения расположены по адресам Рублевское шоссе, дом 95, корпус 1, и Молодогвардейская улица, дом 46, корпус 3. Приобрести недвижимость на торгах могут как физические, так и юридические лица.

Ранее на торги выставили четыре нежилых помещения на улице Дмитрия Ульянова в Академическом районе Москвы. Площадь каждого объекта составляет от 313,5 до 334,4 квадратного метра. Все они находятся на первых этажах жилых домов и имеют отдельные входы.