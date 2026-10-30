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30 октября, 07:10

Транспорт

Движение ограничат на СВХ в районе Станционной улицы с 2 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта ограничат на боковом проезде Московского скоростного диаметра (СВХ) в районе дома 11 по Станционной улице. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса столицы.

Ограничения будут действовать с 2 ноября 2026 до 30 апреля 2027 года. В ночное время – с 23:00 до 05:30 – автомобилистам останется недоступна одна полоса. Причиной станут строительные работы.

Кроме того, с 2 ноября изменится схема движения в районе Аэропорт. В частности, перекресток Красноармейской улицы и Авиационного переулка станет регулируемым.

Также закроют въезд между домами 28 и 30 по Красноармейской улице. Попасть в зданиям можно будет через соседний проезд – между домами 24 и 28.

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