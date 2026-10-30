Эксперт Кутарова: для срочной пенсионной выплаты нужны 15 лет стажа

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Россияне могут оформить срочную пенсионную выплату из накопительной части пенсии при соблюдении нескольких условий. Для этого необходимо иметь пенсионные накопления, достаточный страховой стаж и установленное количество пенсионных баллов, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

По словам эксперта, претендовать на такую выплату могут мужчины с 60 лет и женщины – с 55 лет. При этом страховой стаж должен составлять не менее 15 лет, а индивидуальный пенсионный коэффициент – не менее 30 баллов.

Пенсионные накопления формируются из разных источников. Среди них – участие в программе государственного софинансирования, добровольные взносы граждан и работодателей, а также средства материнского капитала, направленные на накопительную пенсию.

Право на срочную выплату сохраняется и при досрочном выходе на пенсию по старости. Это касается, в частности, работников вредных производств, педагогов и многодетных родителей, если у них имеются соответствующие накопления. Сам гражданин выбирает продолжительность выплат, однако она не может быть меньше 10 лет, или 120 месяцев. От срока и общей суммы накоплений зависит размер ежемесячной выплаты.

Для оформления необходимо обратиться с заявлением в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, в котором хранятся накопления. При этом получить средства можно в одной из трех форм: срочной пенсионной выплатой, единовременной выплатой или накопительной пенсией. Выбор зависит от размера накоплений и оснований для назначения.

Ранее сообщалось, что в 2027 году пенсии будут получать 43 миллиона граждан России. Со следующего года Соцфонд перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий вместо одного повышения, предусмотренного в настоящее время.