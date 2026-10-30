Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 октября, 04:26

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Кутарова: для срочной пенсионной выплаты нужны 15 лет стажа

Россиянам объяснили, при каких условиях можно получить срочную пенсионную выплату

Фото: depositphotos/yli9445yli9445

Россияне могут оформить срочную пенсионную выплату из накопительной части пенсии при соблюдении нескольких условий. Для этого необходимо иметь пенсионные накопления, достаточный страховой стаж и установленное количество пенсионных баллов, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

По словам эксперта, претендовать на такую выплату могут мужчины с 60 лет и женщины – с 55 лет. При этом страховой стаж должен составлять не менее 15 лет, а индивидуальный пенсионный коэффициент – не менее 30 баллов.

Пенсионные накопления формируются из разных источников. Среди них – участие в программе государственного софинансирования, добровольные взносы граждан и работодателей, а также средства материнского капитала, направленные на накопительную пенсию.

Право на срочную выплату сохраняется и при досрочном выходе на пенсию по старости. Это касается, в частности, работников вредных производств, педагогов и многодетных родителей, если у них имеются соответствующие накопления. Сам гражданин выбирает продолжительность выплат, однако она не может быть меньше 10 лет, или 120 месяцев. От срока и общей суммы накоплений зависит размер ежемесячной выплаты.

Для оформления необходимо обратиться с заявлением в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, в котором хранятся накопления. При этом получить средства можно в одной из трех форм: срочной пенсионной выплатой, единовременной выплатой или накопительной пенсией. Выбор зависит от размера накоплений и оснований для назначения.

Ранее сообщалось, что в 2027 году пенсии будут получать 43 миллиона граждан России. Со следующего года Соцфонд перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий вместо одного повышения, предусмотренного в настоящее время.

Читайте также


общество

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика