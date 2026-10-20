Соцфонд: страховая пенсия неработающих россиян превысит 30 тыс рублей в 2027 году

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Средняя страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в 2027 году превысит 30 тысяч рублей. Об этом сообщил РИА Новости председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Он уточнил, что средний размер выплаты увеличится на 2 466 рублей – до 30 241 рубля.

Пенсии в 2027 году будут получать 43 миллиона граждан России. Со следующего года Соцфонд перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий вместо одного повышения, предусмотренного сейчас.

С 1 февраля выплаты прибавят 6,8%, с 1 апреля – еще 3,3%. Однократное повышение, которое действовало в 2026 году и ранее, заменят двухэтапным, поэтому пенсии станут расти быстрее.