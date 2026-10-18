В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии до конца 2026 года

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До конца 2026 года прибавки к пенсиям получат граждане, у которых появится личное основание для перерасчета. Об этом "Ленте.ру" рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

Индивидуальные прибавки к страховым пенсиям будут начислять и в ноябре, и в декабре, уточнил парламентарий. Размер доплаты зависит от конкретного обстоятельства, возникшего у человека.

Так, фиксированная часть пенсии по старости удваивается после того, как пенсионеру исполняется 80 лет: с 9 584,69 до 19 169,38 рубля. Сверх этого на уход начисляют 1 413,86 рубля. Тот же удвоенный размер выплаты действует при первой группе инвалидности.

"При появлении нетрудоспособного иждивенца пенсионеру положено 3 194,90 рубля в месяц за каждого, максимум за троих", – указал Говырин.

Чтобы получить доплату, нужно обратиться с заявлением в Социальный фонд и подтвердить факт иждивения. Тем, кто уволился, фонд включает индексации, пропущенные в 2016–2024 годах.

Возраст, инвалидность и прекращение работы обычно учитываются автоматически, добавил депутат. Проверить новый размер выплаты можно в личном кабинете или в клиентской службе фонда, заключил он.

Ранее сообщалось, что средний размер страховой пенсии по старости в России к концу 2027 года может приблизиться к 30 тысячам рублей. После первого повышения средняя выплата увеличится на 1 857,84 рубля и достигнет 29 179,05 рубля. Индексацию на 6,8% планируется провести с 1 февраля 2027 года.

