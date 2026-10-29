Средняя пенсия по старости в РФ в 2027 году составит 29 904 рубля

Фото: depositphotos/Professor25

Пенсия по старости в России в 2027 году в среднем составит 29 904 рубля, сообщил вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Прожиточный минимум в 2027 году увеличится на 6,8%, до 20 227 рублей. По словам главы Минфина, именно от этого показателя будут рассчитывать размеры пособий и социальных тарифов с учетом динамики изменения.

Минимальный размер оплаты труда в 2037 году достигнет 28 935 рублей, отметил Силуанов.

"Задача, поставленная президентом, довести МРОТ в 2030 году до 35 тысяч рублей будет выполнена", – сказал министр.

По словам вице-премьера, повышение МРОТ позволит ускорить рост зарплат работников с невысокими доходами.

Ранее сообщалось, что в 2027 году пенсии будут получать 43 миллиона граждан России. Со следующего года Соцфонд перейдет на двухэтапную индексацию страховых пенсий вместо одного повышения, предусмотренного в настоящее время.

