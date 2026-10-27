Схему движения в районе Аэропорт на севере Москвы изменят с 2 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Аэропорт на севере Москвы со следующего понедельника, 2 ноября, поменяется схема движения. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Перекресток Красноармейской улицы и Авиационного переулка станет регулируемым. На нем установят светофоры, а также обустроят дополнительные пешеходные переходы. Такие изменения предусматривает проект Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Иначе будет организован подъезд к домам 28 и 30 по Красноармейской улице. Въезд в местный проезд между этими домами закроют. Попасть к зданиям можно будет через соседний проезд – между домами 24 и 28. Альтернативный маршрут проходит рядом, поэтому путь к домам практически не увеличится.



Фото: MAX/"Дептранс. Оперативно"

В Дептрансе пояснили, что проезд между домами 28 и 30 слишком узкий, поэтому встречным автомобилям там трудно разъезжаться. По замыслу, новая схема уберет встречный разъезд на этом участке и облегчит выезд на Красноармейскую улицу.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута и следить за дорожными знаками.

Ранее сообщалось, что одна полоса на участках улиц Кашенкин Луг и Большой Марфинской недоступна для движения до 31 октября 2027 года из-за инженерных работ. Ограничение действует на участке улиц Кашенкин Луг, Большой Марфинской и местного проезда от дома 116 до дома 10 по улице Кашенкин Луг. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.