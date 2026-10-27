Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 октября, 09:44

Транспорт

Схему движения в районе Аэропорт на севере Москвы изменят с 2 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Аэропорт на севере Москвы со следующего понедельника, 2 ноября, поменяется схема движения. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Перекресток Красноармейской улицы и Авиационного переулка станет регулируемым. На нем установят светофоры, а также обустроят дополнительные пешеходные переходы. Такие изменения предусматривает проект Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Иначе будет организован подъезд к домам 28 и 30 по Красноармейской улице. Въезд в местный проезд между этими домами закроют. Попасть к зданиям можно будет через соседний проезд – между домами 24 и 28. Альтернативный маршрут проходит рядом, поэтому путь к домам практически не увеличится.

Фото: MAX/"Дептранс. Оперативно"

В Дептрансе пояснили, что проезд между домами 28 и 30 слишком узкий, поэтому встречным автомобилям там трудно разъезжаться. По замыслу, новая схема уберет встречный разъезд на этом участке и облегчит выезд на Красноармейскую улицу.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрута и следить за дорожными знаками.

Ранее сообщалось, что одна полоса на участках улиц Кашенкин Луг и Большой Марфинской недоступна для движения до 31 октября 2027 года из-за инженерных работ. Ограничение действует на участке улиц Кашенкин Луг, Большой Марфинской и местного проезда от дома 116 до дома 10 по улице Кашенкин Луг. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.

Читайте также


транспортгород

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика