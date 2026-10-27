Mash: Мишу Маваши похоронят 28 октября в Воронеже

Фото: телеграм-канал "Михаил Федорович Маваши"

Экс-рэпера и общественника Мишу Маваши (настоящее имя – Михаил Ниц) похоронят 28 октября в Воронеже. Церемония прощания будет закрытой, пишет Mash.

По информации издания, такой формат был выбран из-за опасений провокаций: в адрес вдовы Маваши поступали угрозы. При этом время похорон также не раскрывается.

По данным журналистов, на церемонии планируют собрать не более 50 человек – только близких и участников объединения "Северный человек", которое возглавлял Маваши.

Мужчина скончался в возрасте 41 года после несчастного случая. По факту гибели музыканта СК проводит проверку. Следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, назначены необходимые экспертизы.

