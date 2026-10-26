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26 октября, 12:54

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Вдова Миши Маваши опубликовала обращение к умершему супругу

"Как жить без тебя": вдова Миши Маваши опубликовала обращение к умершему супругу

Рэпер и основатель движения "Северный человек" Миша Маваши умер в ночь на 25 октября, спустя 11 дней после своей свадьбы. О том, что произошло, – в материале Москвы 24.

"Не улетай!"

Фото: vk.ru/katya_peresypkina

Рэпер Миша Маваши (настоящее имя – Михаил Ниц) скончался в возрасте 41 года. По данным ряда СМИ, он умер от пулевого ранения в результате несчастного случая. При этом за 11 дней до своей смерти певец женился на возлюбленной Екатерине.

Девушка опубликовала в личном блоге свадебные снимки и обратилась к погибшему мужу.

Всего несколько дней назад это был самый счастливый день... И вот тебя нет... Как жить без тебя.... Не улетай! Без тебя меня нет... Один вопрос: почему все так несправедливо?!
Екатерина
вдова рэпера Миши Маваши

Пользователи Сети поддержали вдову в комментариях и пожелали ей сил.

"Катя, милая! Сил тебе пережить все это! Я не понимаю, за что на твои хрупкие плечи все это", "Катюша, держись, дорогая! Мы с тобой", "не знаю даже, что написать! Трудно представить, что сейчас чувствует Катя, я целый день думаю о ней, что у такого светлого человека рухнул мир... Все, к чему она шла всю свою жизнь, счастье с любимым мужчиной. Боже, иногда так несправедлива судьба. Катя, держись..." – написали пользователи.

Представитель Маваши также заявил, что певец скончался от несчастного случая. Он записал видеообращение, в котором рассказал, что трагедия произошла в ночь с 24 на 25 октября, однако подробностей раскрывать не стал.

"Вынужден с прискорбием сообщить, что произошла трагедия у нас. Михаил Федорович Маваши сегодня ночью, с 24-го на 25-е, умер ввиду несчастного случая. Подробностей пока никаких не будем сообщать. Разбираемся в ситуации. Все в шоке", – сказал он.

Также в блоге Маваши появился пост с просьбой к поклонникам проявить уважение и терпение.

"У меня ко всем просьба: давайте проявим дань уважения нашему замечательному человеку, который, пусть и творческий, но всех нас объединил. Сейчас наша задача активизироваться и проявить, как он нам завещал, разум, силу и единство", – заявил заместитель.

Поклонников рэпера также предупредили об активизации мошенников, которые начали собирать деньги на фоне трагедии. Представитель Миши отметил, что на текущий момент никаких сборов не ведется, а официальные реквизиты будут опубликованы позже.

"Быть воином – жить вечно"

Фото: vk.ru/m.f.mavashi1313

Следственный комитет Воронежской области начал проверку по факту смерти Маваши. Согласно одной из версий, причиной могло стать неосторожное обращение с огнестрельным оружием.

В свою очередь, губернатор Вологодской области Георгий Филимонов написал в своем канале в MAX, что Маваши был "реальным патриотом, человеком, который своим творчеством объединял людей, творил и побеждал".

"Сильные и честные тексты о русской душе, мужском характере и правильных ценностях – его творчество стало для многих источником силы и ориентиром. Его мысли, его идеи и его путь будут продолжены единомышленниками. Он был настоящим мирным воином, воином света. Быть воином – жить вечно", – подчеркнул он.

Рэпер и активист

Фото: телеграм-канал "Михаил Фёдорович Маваши"

Миша Маваши родился 29 января 1985 года в казахстанском городе Кустанай. Он получил юридическое образование в Челябинске, однако в итоге выбрал музыкальную карьеру и прославился как рэпер: его дебютный альбом "Только правда" вышел в 2009, позже появились "То, что видел" и "Зерно". Широкую известность он получил в 2010-х благодаря песням о спорте, здоровом образе жизни и отказе от вредных привычек.

Популярным треком также стала композиция группы "25/17" "Моя крепость", в записи которой Маваши принимал участие. Помимо этого, в 2018 году он основал MAVASHI group, где выступал автором текстов и вокалистом.

Маваши был известен не только как музыкант: в 2022 году он основал движение "Северный человек", которое популяризирует ценности, традиции и культуру славянских народов, а также занимается патриотическим и духовно-нравственным воспитанием населения.

Рэпер активно взаимодействовал и с благотворительными фондами, занимающимися помощью детям с ДЦП, а также людям с наркотической и алкогольной зависимостями.

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