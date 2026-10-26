ЦБ рекомендовал определять источник крупной наличности клиента банка

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Центробанк России выпустил методические рекомендации кредитным организациям по определению источников денежных средств при операциях клиентов с крупными суммами наличных. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Речь идет об операциях, нехарактерных для деятельности компаний или бытовых расчетов физических лиц. Для граждан, в частности, меры ориентированы на операции от 5 миллионов рублей однократно или суммарно на такую же величину за месяц.

В ЦБ отметили, что рекомендации затрагивают узкий сегмент клиентов кредитных организаций и не касаются интересов добросовестных граждан. По данным регулятора, это необходимо, чтобы банки своевременно выявляли подозрительные операции, которые могут быть направлены на отмывание доходов, полученных преступным путем, включая введение теневой наличности в легальный оборот.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина указывала, что Банк России серьезно обеспокоен повышенными инфляционными ожиданиями, поскольку они осложняют замедление инфляции. Она также напоминала, что в первой половине года инфляционные ожидания снижались. Тем не менее они оставались существенно выше уровня, характерного для периода стабильно низкой инфляции.

