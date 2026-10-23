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23 октября, 16:01

Экономика

Набиуллина заявила, что ЦБ РФ обеспокоен повышенными инфляционными ожиданиями

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Банк России серьезно обеспокоен повышенными инфляционными ожиданиями, поскольку они осложняют замедление инфляции. Об этом заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина.

Она также напомнила, что в первой половине года инфляционные ожидания снижались. Тем не менее они оставались существенно выше уровня, характерного для периода стабильно низкой инфляции. Именно расхождение с этим уровнем, пояснила Набиуллина, и мешает росту цен замедляться быстрее.

"Конечно, это усложняет, затрудняет снижение инфляции", – сказала глава ЦБ.

Банк России 23 октября сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Средняя ключевая ставка в 2026 году, согласно уточненному прогнозу ЦБ, составит 14,6%, а в 2027 году регулятор ожидает ее на уровне 12,5–13,5%.

Кроме того, Центробанк рассчитывает, что инфляция вернется к целевому уровню в 4% в следующем году. Однако ценовое давление пока остается повышенным.

По словам Набиуллиной, возможности для уменьшения ключевой ставки в 2027-м сохраняются, но их стало меньше. Восстановление инвестиций тем временем продолжается.

Центробанк оставил ключевую ставку на уровне 14%

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