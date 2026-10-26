Самолет вернулся в аэропорт Лас-Вегаса после сообщения о возможном захвате

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Рейс американской авиакомпании United Airlines прервал полет после подозрительных сообщений одного из пассажиров о возможном захвате самолета. Инцидент произошел на маршруте из Лас-Вегаса в Ньюарк, сообщает газета The New York Post.

На борту находились 150 пассажиров и шесть членов экипажа. Во время полета бортпроводник заметил в телефоне одного из пассажиров сообщения, в которых говорилось о планах установить контроль над воздушным судном.

Сотрудник авиакомпании не стал выяснять обстоятельства у пассажира. Вместо этого он немедленно передал информацию пилоту, после чего экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.

После посадки в Лас-Вегасе всех пассажиров и членов экипажа высадили. Самолет тщательно осмотрели на предмет возможных угроз. Имя пассажира, чьи сообщения вызвали подозрения, не раскрывается.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет потерпел крушение в Саратовской области. Он столкнулся с линией электропередачи вблизи села Колки Петровского района. Пилот не пострадал. По факту падения началась процессуальная проверка.