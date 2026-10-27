Трамп захотел переименовать Атлантический океан в Американский

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Президент США Дональд Трамп задумался о переименовании Атлантического океана в Американский. Об этом американский лидер сообщил во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в Миссисипи.

"Теперь нам нужна река и океан. Так что я подумываю об Атлантическом океане, мы назовем его Американский океан. Полагаю, что Европа будет в восторге", – заявил президент.

При этом глава Белого дома пообещал сохранить название реки Миссисипи. Какую другую реку он хотел бы переименовать, Трамп не уточнил.

Ранее Трамп предложил переименовать штат Нью-Мексико в Нью-Америка. По его мнению, это повысит доходы местных жителей и стоимость недвижимости, а также усилит их гордость за американский флаг.