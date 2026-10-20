Трамп вновь призвал переименовать Нью-Мексико в Нью-Америка

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил за переименование штата Нью-Мексико в Нью-Америка. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.

"Нью-Мексико следует немедленно сменить название на "Новая Америка". Мы – не Мексика, мы – Соединенные Штаты Америки! Такое название придало бы штату огромную ценность и престиж!" – написал Трамп.

Глава Белого дома считает, что после переименования штата у местных жителей вырастут доходы и стоимость недвижимости. Помимо этого, граждане начнут "гордиться, отдавая честь американскому флагу".

"Возможно, даже те "фальсифицированные выборы", которыми славится Нью-Мексико, вновь стали бы честными", – добавил Трамп.

Ранее президента США заявил, что думает над переименованием Атлантического или Тихого океана в "океан Трампа" или "океан Америк". Он подчеркнул, что сделать это необходимо до его ухода с поста президента.