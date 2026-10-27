02:06Транспорт
Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Аэропорт Внуково обслуживает рейсы с учетом временных ограничений на использование воздушного пространства. Решение принято в целях обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.
Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами.
Пассажирам рекомендуется уточнять актуальный статус рейсов у авиакомпаний.
Ранее сообщалось, что Внуково с 25 октября работает по осенне-зимнему расписанию полетов. В этом сезоне пассажирам доступно 95 направлений: 44 внутренних и 51 международных.