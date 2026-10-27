В Словакии высказались о намерении продолжить сотрудничество с РФ в атомной энергетике

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Словакия намерена сохранять энергетическое сотрудничество с Россией, пока это допускает законодательство Европейского союза. Речь идет как о поставках природного газа, так и о ядерном топливе для атомных электростанций. Об этом газете "Известия" заявил заместитель министра экономики Словакии Владимир Шимоняк.

По словам представителя словацкого правительства, Братислава учитывает действующие ограничения ЕС, но намерена отстаивать свои интересы и использовать все сохраняющиеся юридические возможности для закупки российского газа. Дальнейшие перспективы таких поставок, отметил Шимоняк, станут предметом переговоров.

Словакия также рассчитывает продолжить приобретать российское ядерное топливо. В стране работают две атомные электростанции – "Богунице" и "Моховце", построенные при участии советских специалистов. Замминистра подчеркнул, что сотрудничество в этой сфере имеет долгосрочный характер, а ядерное топливо, по его словам, не подпадает ни под действующие, ни под планируемые санкции.

Говоря об ограничительных мерах против России, Шимоняк отметил, что они не должны наносить чрезмерный ущерб самой Словакии. Он также напомнил о позиции словацкого правительства, согласно которой украинский конфликт невозможно разрешить военным путем.

В Братиславе, добавил замминистра, предпочли бы скорейшее мирное урегулирование вместо дальнейшего расширения санкций, которые могут сокращать возможности для международного сотрудничества.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европа столкнулась с серьезной проблемой с нефтью и топливом, особенно с дизельным. По его словам, предстоящая зима станет непростым для топливного рынка ЕС.