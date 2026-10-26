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Россия обладает огромным экономическим потенциалом и продолжает развиваться, несмотря на введение 30 тысяч односторонних ограничительных мер недружественными странами. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на заседании постоянного комитета движения "За свободу наций!".

"Но само по себе это весьма показательно. Это все-таки у нас экономический потенциал огромный", – приводит его слова ТАСС.

Медведев также указал, что односторонние санкции пагубно влияют на состояние всего мира.

Владимир Путин ранее заявил, что политика европейских стран по отказу от всего российского оказалась нежизнеспособной. Он отметил, что российский сжиженный природный газ (СПГ) по-прежнему занимает около 20% европейского рынка.

При этом Россия не отказывалась от поставок энергоресурсов в Европу: сами европейские страны решили прекратить их принимать и продолжают планировать отказ от оставшихся поставок.

