Радиостанция "Судного дня" передала сигнал "боевосбой"

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Радиостанция УВБ-76, известная как радио "Судного дня", передала новое послание. Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает ее активность.

Сигнал передавался в 12:36 по московскому времени. В эфире можно было услышать слово "боевосбой".

Ранее радиостанция проявляла активность 22 октября. Тогда в 12:36 она передала сообщение "метрит", а в 14:14 – "неприятный".

До этого послание было зафиксировано 19 октября. В этот день в 12:54 в эфире прозвучало слово "утесотрап".

