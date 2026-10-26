26 октября, 15:04Технологии
Радиостанция "Судного дня" передала сигнал "боевосбой"
Фото: depositphotos/agcuesta1
Радиостанция УВБ-76, известная как радио "Судного дня", передала новое послание. Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 эфир", который отслеживает ее активность.
Сигнал передавался в 12:36 по московскому времени. В эфире можно было услышать слово "боевосбой".
Ранее радиостанция проявляла активность 22 октября. Тогда в 12:36 она передала сообщение "метрит", а в 14:14 – "неприятный".
До этого послание было зафиксировано 19 октября. В этот день в 12:54 в эфире прозвучало слово "утесотрап".