Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 октября, 15:01

Технологии

Радиостанция "Судного дня" передала в эфир два сообщения

Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

Радиостанция УВБ-76, известная как радио "Судного дня", вышла в эфир с новым посланием. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.

Четвертое сообщение за 8 октября позвучало в 12:24 по московскому времени. В шифровке прозвучали слова "изъятие" и "цензодолл", а также набор букв и цифр. Немногим ранее радиостанция передала в эфир слова "мнительный" и "купол".

Накануне, 7 октября, УВБ-76 дважды вышла в эфир. В 19:05 в сообщении прозвучало слово "мнительный", а в 20:36 – "купол". Кроме того, 5 октября в 16:14 радиостанция передала сигнал со словом "обмирание".

Читайте также


технологии

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

Сколько продлится сезон активности змей в столичном регионе?

Сейчас гадюки начинают концентрироваться в тех местах, где будут зимовать

Змеи будут активны, пока температура на улице составляет до плюс 1 градуса

Читать
закрыть

Какие изменения ждут стажеров с 1 марта 2027 года?

Поправки не только вводят сам термин, но и прописывают условия оформления таких работников

Читать
закрыть

Как выбрать участок под строительство дома в Подмосковье?

Важно смотреть на инженерную и дорожную инфраструктуру

Читать
закрыть

Россиянки пожаловались на климакс в 36 лет

Наибольший риск отмечен у женщин, проживающих в крупных городах

Причины – затяжной стресс, недостаток отдыха, нестабильный рабочий график

Читать
закрыть

Студенты вузов массово пожаловались на систему "Антиплагиат 2.0"

Теперь платформа контролирует не только готовые дипломы и курсовые, но и процесс написания

Сами разработчики объяснили нововведение необходимостью борьбы с нейросетями

Читать
закрыть

Как пожар на нефтяном танкере отразится на отдыхе в Сочи?

Превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зафиксировано после пожара

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика