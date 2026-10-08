Радиостанция "Судного дня" передала в эфир два сообщения

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Радиостанция УВБ-76, известная как радио "Судного дня", вышла в эфир с новым посланием. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает ее активность.

Четвертое сообщение за 8 октября позвучало в 12:24 по московскому времени. В шифровке прозвучали слова "изъятие" и "цензодолл", а также набор букв и цифр. Немногим ранее радиостанция передала в эфир слова "мнительный" и "купол".

Накануне, 7 октября, УВБ-76 дважды вышла в эфир. В 19:05 в сообщении прозвучало слово "мнительный", а в 20:36 – "купол". Кроме того, 5 октября в 16:14 радиостанция передала сигнал со словом "обмирание".