Радиостанция "Судного дня" передала в эфир слово "обмирание"

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Радиостанция УВБ-76, известная как радио "Судного дня", передала новое послание. Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 эфир", фиксирующий ее активность.

Сигнал передавался 5 октября в 16:14 по московскому времени. В сообщении прозвучало слово "обмирание".

Ранее радиостанция проявляла активность 2 октября. Тогда в 12:18 можно было услышать сигнал "акушерка", а в 12:21 – "метиленовый".

До этого, 1-го числа, она также передавала две шифровки. Сообщения содержали слова "балетоманка" и "ароберн".

