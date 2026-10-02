Радиостанция "Судного дня" передала в эфир два новых сообщения

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Радиостанция УВБ-76, известная как радио "Судного дня" или "Жужжалка", передала в эфир два новых сообщения. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на телеграм-канал "УВБ-76 логи".

В 12:18 по московскому времени радиостанция вывела в эфир слово "акушерка", а в 12:21 – "метиленовый".

Ранее УВБ-76 передавала сразу 7 сигналов за сутки. При этом из всех сигналов три содержали тройное сообщение. Всего в эфире прозвучало 13 слов: "рокоход", "дюжинный", "степофетр", "мешковидный", "тиканье", "сучильный", "урокобей", "обетоштаб", "блицоград", "крипокаир", "кобобаул", "дотобоб" и "резьбовой".



"Жужжалка" представляет собой радиостанцию, в эфире которой проигрываются гудящие звуки, из-за чего она и получила свое название. Иногда гудки прерываются и транслируются слова на русском языке. Название радио "Судного дня" она получила из-за теории о якобы принадлежности к системе "Мертвая рука", но официальные лица опровергали эту информацию.

