"Мираторг" опроверг данные о сальмонелле в куриных наггетсах

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Информация о выявлении сальмонеллы в куриных наггетсах "Классические" производства ООО "Мираторг запад" не подтвердилась результатами независимых лабораторных исследований. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

О том, что возбудитель сальмонеллеза Salmonella enteritidis был обнаружен в наггетсах "Мираторга" после исследования, сообщал канал "SHOT ПРОВЕРКА". Утверждалось, что было продано более 2,5 тонны такой продукции. Речь шла о складе "ТК Мираторг" в селе Чалтырь Ростовской области.

Компания заявила, что провела внутреннее расследование после появления данной информации и уведомила об этом Роспотребнадзор.

"Обращаем внимание: лабораторное исследование, на которое ссылается публикация, проводилось в отношении "набора из пищевых продуктов: сырные палочки, наггетсы", отобранного у потребителя спустя пять дней после приготовления. При этом ООО "Мираторг запад" не производит ни "наборы" продукции, ни сырные палочки – предприятие выпускает кулинарную продукцию в замороженном виде", – пояснили в компании.

Там уточнили, что производственный контроль и проверка отслеживания продукции не выявили никаких отклонений. Образцы продукции "Наггетсы куриные Классические" весом 250 граммов из обеих партий (даты производства 12.04.2026 и 13.05.2026) были отправлены в независимый аккредитованный центр ФГБУ "ВНИИЗЖ". По результатам испытаний бактерии рода Salmonella не были обнаружены, и продукция полностью соответствует установленным стандартам.

Ранее "Мираторг" опроверг наличие сои в своих наггетсах. По данным компании, ошибочные сведения могли остаться на сайтах торговых сетей после изменения упаковки и ребрендинга продукции. "Мираторг" направил партнерам обращения с просьбой обновить информацию о товаре.

