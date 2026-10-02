Более 20 тыс человек посетили празднование Дня старшего поколения в Москве

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве масштабно отметили Международный день старшего поколения. На городских площадках собрались более 20 тысяч человек, сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Для нас День старшего поколения – особенный праздник. Москвичи "серебряного" возраста своим примером показывают, что сохранять активность, интерес к жизни и открывать новые возможности можно всегда. Помогать им продолжать путешествовать, творить, учиться, заниматься спортом призван проект "Московское долголетие". В этом году в столице прошло самое масштабное празднование Дня старшего поколения", – отметила Ракова.

В рамках празднования все 140 центров "Московского долголетия" открылись для посетителей. Их ждали мастер-классы, квизы, концерты и другие мероприятия. Праздник объединил не только представителей старшего поколения, но и их детей, внуков и молодежь.

"Сегодня средняя продолжительность жизни в столице превышает 80 лет. Поэтому наша задача – и дальше создавать условия, чтобы москвичи как можно дольше сохраняли активность, интерес и любовь к жизни, оставались вовлеченными в жизнь города", – подчеркнула Ракова.

Во Дворце пионеров на Воробьевых горах прошел форум "Живи на все 100!". На него собрались более 650 активных участников проекта. Мероприятие началось с выступления певицы Ирины Дубцовой и сводного хора "Московского долголетия", которые исполнили гимн активного долголетия – песню "Формула жизни". На форуме выступили московские долгожители, достигшие векового возраста. Трем из них вручили памятные медали "Московский долгожитель". Тем, кто приближается к столетию, предложили отметить это событие в центрах "Московского долголетия".

Форум завершился церемонией награждения лидеров клубов центров проекта в пяти номинациях: "Достижение года" – за самый масштабный проект, "Яркий старт" – за лучшую инициативу среди клубов, существующих менее года, "Лучший серебряный блогер", "Инновация года" и "За верность проекту". Премии получили москвичи, возглавляющие клубы по интересам в своих центрах. Кандидатов предлагали участники "Московского долголетия" и сотрудники центров.

Ранее сообщалось, что в Москве проживают порядка 1 400 граждан в возрасте 100 лет и старше. Кроме того, 432 тысячам человек более 80 лет, а 65 тысячам – 90 лет. В свою очередь, в Общественной палате предложили установить в России федеральную выплату в размере 200 тысяч рублей для россиян, достигших 100 лет. Такая мера может стать стимулом для граждан заботиться о своем здоровье.

