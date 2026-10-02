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02 октября, 11:38

Город

День рождения павильона "Макет Москвы" на ВДНХ отметят экскурсиями и викторинами

Фото: пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ отмечает свое девятилетие 3 и 4 октября. В честь этого события для москвичей и гостей города подготовлены экскурсии по истории павильона и макета, тематические викторины и мастер-классы. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, передает портал мэра и правительства столицы.

По словам Овчинского, за девять лет павильон стал важной и любимой достопримечательностью столицы. Здесь посетители могут увидеть знакомые здания в масштабе, узнать больше о структуре города и почувствовать связь с ним. Праздничная программа включает не только осмотр макета, но и создание собственных градостроительных моделей, что позволяет лучше понять архитектуру и историю Москвы.

Павильон предлагает уникальный взгляд на столицу. Макет выполнен с высокой степенью детализации: на миниатюрных зданиях можно увидеть мозаику, барельефы и другие элементы декора. Интерактивная подсветка и современные технологии, такие как видеокамеры высокого разрешения и сенсорные экраны, делают изучение макета увлекательным и познавательным.

Во время экскурсий посетители узнают, как создается макет и какие детали делают его максимально достоверным. Экскурсоводы обращают внимание на такие мелочи, как элементы фасадов, что позволяет глубже понять архитектурные особенности зданий.

Программа празднования включает не только экскурсии, но и интерактивные викторины, а также мастер-классы. Участники смогут проверить свои знания о Москве и попробовать себя в роли градостроителей, создавая миниатюрные модели города. Этот формат будет интересен как детям, так и взрослым, позволяя в игровой форме изучить, как здания, улицы и общественные пространства формируют городской ландшафт.

Экскурсии будут проходить в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10, после каждой из них запланированы викторины. Завершить визит можно, оставив поздравление на декоративной стене из кирпичей, установленной на площадке.

Павильон "Макет Москвы" был специально создан для размещения архитектурной модели столицы. Здесь есть не только пространство для экспозиции, но и зоны для лекций, мастер-классов и других образовательных мероприятий, что делает посещение павильона не только осмотром экспозиции, но и погружением в историю и архитектурные особенности развития города.

Павильон можно посетить бесплатно с 10:00 до 20:00. Подробную информацию, расписание светотехнических шоу и запись на экскурсии можно найти на сайте.

Сервис "Мосбилет" представил подборку интересных мест в Москве, которые стоит посетить вместе с друзьями. В список вошли как известные архитектурные памятники, так и современные развлекательные площадки. Среди них – Петровский путевой дворец, океанариум "Москвариум", музей подводной лодки, Музей Победы, музей-заповедник "Коломенское", Дарвиновский музей, усадьбы Кузьминки-Люблино и Кусково, кинопарк "Москино" и "Ведогонь-театр".

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