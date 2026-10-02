Экс-канцлер Германии Шредер будет развивать торговую сеть Globus в РФ

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Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер вошел в состав наблюдательного совета ретейлера "Гиперглобус". Он займется стратегическим развитием компании в России, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее СМИ писали, что немецкая торговая сеть Globus возобновила планы по расширению в России. Компания начала искать площадки для строительства новых магазинов.

Как отметил акционер немецкой розничной сети и предприниматель Томас Брух, Шредер является признанным экспертом по российскому рынку.

"Благодаря своему многолетнему участию в политической, экономической и культурной жизни России он станет идеальным дополнением к составу совета и поможет нам продолжить придерживаться ориентированного на диалог подхода. Этот подход предполагает конструктивное сотрудничество, основанное на диалоге, и совместный поиск жизнеспособных решений", – пояснил Брух.

Сам экс-канцлер заявил, что такие предприниматели, как Томас, и такие компании, как "Гиперглобус", должны продолжать поддерживать экономические связи и инвестировать в Россию. Тем более что в этом году сеть отметила 20-летие своей работы на территории страны.

"Это не только история экономического успеха, но и вклад в культурные отношения между двумя странами. Особенно это важно в такой фундаментальной сфере, как обеспечение населения продовольствием. Россию и нас связывает очень долгая, временами весьма трагическая история. Но именно в кризисные времена эти связи особенно важны: они позволяют слушать друг друга и находить пути в будущее – в том числе на благо обеих сторон", – сказал Шредер.

Бывший канцлер занимал свою должность с 1998 по 2005 год. В период с 2017 по 2022 год он являлся председателем совета директоров "Роснефти". Владимир Путин называл Шредера своим другом и предпочтительным переговорщиком для диалога России и Европы.

В настоящее время гипермаркеты Globus представлены в Германии, Чехии и России. Первый магазин сети был открыт в РФ в 2006 году. Сейчас торговая сеть насчитывает 20 гипермаркетов.

В январе 2025 года ООО "Гиперглобус" полностью вышло из состава немецкой Globus Holding. С тех пор юрлицо самостоятельно работает в России, управляя сетью гипермаркетов Globus в Центральном федеральном округе.

Ранее Путин поручил передать во временное управление российские активы французских Auchan ("Ашан") и FM Logistic, а также швейцарского Nestle. Это коснулось и бывшего российского подразделения французской Leroy Merlin (сейчас – "Лемана Про"). В качестве временного управляющего выступило российское АО "Л.Е.В. Менеджмент".

Позже компании "Ашан Ритейл Россия" и "Нестле Россия" объявили о продолжении коммерческой деятельности в полном объеме. Они отметили, что передача долей не является национализацией или сменой собственника.