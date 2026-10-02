Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира в Пекине

Фото: ТАСС/АР/Yuki Iwamura

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира категории Женской теннисной ассоциации (WTA) 1000 в Пекине. Об этом сообщила "Газета.ру".

Спортсменка во втором раунде обыграла представительницу Индонезии Джанис Тьен со счетом 6:0, 6:4. Матч продолжался 1 час 20 минут.

В следующем круге теннисистка сыграет с победительницей встречи между соотечественницей Екатериной Александровой и представительницей Белоруссии Александрой Соснович.

Шнайдер является полуфиналисткой двух турниров Большого шлема в парном разряде – Открытого чемпионата Австралии – 2025 и Открытого чемпионата Франции – 2025, а также победительницей семи турниров WTA.

Ранее россиянин Даниил Медведев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Ханчжоу, обыграв в финале соотечественника Андрея Рублева. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу Медведева, который имел на турнире первый номер посева. Рублев был посеян под вторым номером.