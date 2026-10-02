Собянин поздравил московских метростроителей с профессиональным праздником

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московскому метрострою исполняется 95 лет, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Почти век вашим трудом и талантом растет и развивается наша любимая Москва! Новые станции не перестают удивлять своей красотой и комфортом. Их строят с любовью, и они будут служить людям многие века", – отметил градоначальник.

Он также поделился планами по развитию метрополитена до 2035 года. Программа разделена на два этапа: до 2030 года включительно и с 2031 по 2035 год. Всего планируется построить более 60 новых станций, которые улучшат транспортное обслуживание миллионов москвичей и жителей Подмосковья.

Ключевая задача первого этапа – завершить строительство трех новых радиусов: Троицкого, Бирюлевского и Рублево-Архангельского. На Рублево-Архангельской линии продолжается строительство второго участка в сторону Строгино, СберСити и Новорижского шоссе.

На Троицкой линии после станции "Новомосковская" появятся "Сосенки", "Ракитки", "Десна", "Кедровая", "Ватутинки" и "Троицк". На Бирюлевском радиусе в активном строительстве находятся 9 из 10 станций.

До 2030 года также откроются станции "Гольяново" Арбатско-Покровской линии, "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии и "Достоевская" на Кольцевой линии. "Достоевская" станет первой новой станцией на Кольцевой линии за более чем 70 лет.

"Гольяново" будет оформлена в космическом стиле. В рамках строительства "Южного порта" метро и автотоннель сведут в один комплекс. Также планируется продление Сокольнической линии от станции "Бульвар Рокоссовского" до Ярославского района.

На втором этапе намечено продление метро в крупные центры Подмосковья и строительство линий в ТиНАО. Радиальные линии планируют продлить по семи направлениям. Продление Рублево-Архангельской линии в Красногорск улучшит транспортное обслуживание территории с прогнозируемым населением свыше 610 тысяч человек. Продление Таганско-Краснопресненской линии от "Планерной" в Куркино и Химки охватит территорию, где население составляет порядка 454 тысяч человек.

Новый участок Калужско-Рижской линии от "Медведково" до "Мытищ" сделает город ближе для жителей округа с населением 540 тысяч человек. Арбатско-Покровскую линию продлят от "Гольяново" в Балашиху – это улучшит обслуживание территории с населением более 670 тысяч человек.

На новом участке Люблинско-Дмитровской линии появятся станции "Развилка" и "Володарское шоссе" в Ленинском городском округе. Вторая очередь Бирюлевской линии пройдет от станции "Бирюлево" через Щербинку до Коммунарки и Филимонковского района.

Эти продления улучшат транспортное обслуживание территорий с населением свыше 690 тысяч жителей. Продление Филевской линии в Сколково охватит районы Очаково-Матвеевское, Можайский, Кунцево, инновационный центр "Сколково" и Одинцовский округ – с прогнозируемым населением более 740 тысяч человек.

В планы до 2035 года также включено продление Сокольнической линии от "Потапово" в Щербинку, Троицкой линии от "Троицка" до кинопарка "Москино" и Солнцевской линии от аэропорта Внуково в Филимонковский район.

Собянин отметил, что планы большие и сложные, но московские метростроители не раз доказывали, что им любые задачи по плечу.

Ранее мэр открыл новый северный вестибюль и первую в России платформу международного сообщения Москва – Минск на московском городском вокзале "Москва-Сити". На мероприятии также присутствовали официальный представитель МИД России Мария Захарова и генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Глава города напомнил, что "Москва-Сити" является крупнейшим вокзалом и транспортным узлом страны. Теперь время в пути от Минска до российской столицы сократилось на 30 минут.

