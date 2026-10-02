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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы угрожает европейскому порядку. Об этом сообщает RT со ссылкой на телеканал N-TV.

"Сегодня наш континентальный мирный порядок подвергается вызову со стороны жестокого ревизионизма, исходящего из России", – указал Мерц.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия сегодня сталкивается с агрессивной политикой со стороны Европы и любые попытки представить ситуацию иначе не что иное, как искажение реальности.

По его словам, сообщения о том, что Россия якобы готовит некую агрессию против стран НАТО, не отражают реального положения дел. Он отметил, что, напротив, агрессивные действия в отношении России исходят именно из европейских стран.