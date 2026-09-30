"Мосбилет" собрал места в столице, где можно интересно провести время с друзьями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис "Мосбилет" собрал подборку интересных мест в Москве, которые стоит посетить вместе с друзьями. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В список вошли как известные архитектурные памятники, так и современные развлекательные площадки. Среди них – Петровский путевой дворец, океанариум "Москвариум", музей подводной лодки, Музей Победы, музей-заповедник "Коломенское", Дарвиновский музей, усадьбы Кузьминки-Люблино и Кусково, кинопарк "Москино" и "Ведогонь-театр".

Петровский путевой дворец на Ленинградском проспекте – шедевр Матвея Казакова, возведенный в псевдоготическом стиле. С эпохи Екатерины II там останавливалась императорская семья перед въездом в город. Именно оттуда Наполеон в 1812 году смотрел на пожар Москвы.

Дворец стал сочетанием немецкой готики, восточных элементов и мотивов древнерусского зодчества. В его парадных залах можно увидеть 200-летнюю лепнину. Также интересна будет роспись купола Круглого зала в технике гризайль. Дополнить экскурсию рекомендуется прогулкой по Петровскому парку.

Музей-заповедник "Коломенское" – бывшая летняя резиденция Романовых. Жители и гости города могут вместе с друзьями посетить дворец царя Алексея Михайловича на его территории. Сооружение сочетает европейское и русское зодчество.

В усадьбах крестьянина и кузнеца можно увидеть быт конца XIX – начала XX века. Соколиный двор рассказывает об охоте и хищных птицах. Там обитает филин Варя, с которым можно сфотографироваться. А Голосов овраг, который расположен ниже, является наиболее загадочным местом заповедника. Там лежат Гусь-камень и Девичий камень, исполняющие желания.

Усадьба Кусково, построенная в XVIII веке при графе Петре Шереметеве, уже тогда могла принять до 30 тысяч посетителей одновременно. Это место всегда славилось своей насыщенной программой – концертами, фейерверками, катаниями на лодках. Сейчас там можно посетить дворец.

Обязательно стоит посетить павильон "Грот", отделанный разнообразными раковинами, кораллами, стеклом и перламутром. Завершить прогулку можно пикником на "Поляне невест".

Музей Победы является самым большим в России музейным комплексом, который рассказывает о Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Экспонаты выставлены на площади около 17 тысяч квадратных метров, всего там представлено порядка 500 тысяч артефактов.

Экспозиции включают диорамы главных сражений – Битвы за Москву, Сталинградской битвы, обороны блокадного Ленинграда, Курской битвы, форсирования Днепра и штурма Берлина. Трехмерные панорамы, голограммы и интерактивные элементы полностью погружают в военную атмосферу. На улице также можно увидеть свыше 400 экспонатов.

Дарвиновский музей на юго-западе столицы является одним из самых больших естественно-научных музеев в Европе. Он рассказывает об эволюции, живых видах планеты, естественном отборе. Два его здания соединяет подземный переход.

Среди уникальных предметов – скелеты динозавров и дронта, чучело бескрылой гагарки, а также вещи, связанные с Юрием Гагариным, Иосифом Сталиным, Владимиром Лениным, Николаем II и Максимом Горьким. Посетителям доступна также интерактивная выставка "Пройди путем эволюции". Кроме того, можно подняться на крышу и выйти в палеопарк.

Музей-заповедник "Кузьминки-Люблино" включает парк "Кузьминки" и музей-усадьбу "Люблино". Главная достопримечательность – дворец в палладианском стиле, возведенный для Николая Дурасова в начале XIX века. В парке "Кузьминки" есть пруды и памятники архитектуры. Там регулярно проводят городские мероприятия.

Океанариум "Москвариум" на ВДНХ стал одним из самых больших в Европе. Там можно встретить свыше 12 тысяч обитателей водоемов. Это акулы, байкальские нерпы, капибары, кайман, азиатские выдры, мурены, белуги, скаты, черепахи, осьминог, крабы, осетры. Кроме того, перед зрителями выступают дельфины, косатки, морские львы и морж.

В парке "Северное Тушино"на берегу Химкинского водохранилища находится музей истории Военно-морского флота России. Главный экспонат – 90-метровая дизель-электрическая подводная лодка Б-396 "Новосибирский комсомолец". В нее можно зайти и внимательно осмотреть все отсеки. Там есть шесть торпедных аппаратов и минно-торпедное оружие.

Кинопарк "Москино" в Троицком округе – самая популярная площадка для съемок крупных проектов. Там есть разнообразные декорации – деревня, вокзал, окопы, ковбойский салун и другие. Каждые выходные там проводятся экскурсии и постановочные съемки. Интересен будет гостям и самый большой в Европе хромакей.

"Ведогонь-театр" в Зеленограде – культурная площадка, основанная в 1980-х годах группой выпускников Щепкинского училища во главе с Павлом Курочкиным. Название происходит от древнеславянского слова "ведогонь", означающего дух живого существа. Репертуар включает спектакли на большой и камерной сценах, там же открыты выставочные пространства и арт-кафе.

Ранее в сервисе "Мосбилет" появились билеты на V Московский зимний музыкальный фестиваль "Зарядье". Мероприятие пройдет с 3 по 31 декабря. В афише заявлены выступления Валерия Гергиева, Дениса Мацуева, Хиблы Герзмавы, Игоря Бутмана, Николая Луганского и других известных музыкантов.