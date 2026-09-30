Москвичей призвали не трогать белок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий​

Если обнаружили бельчонка на земле, то не стоит забирать его домой. У детенышей белок в Москве сейчас проходит период изучения территории. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

У городских грызунов бывает два выводка за год: первый появляется в конце весны – начале лета. Второй происходит в середине августа. Осенью подросшие бельчата из второго выводка начинают активно исследовать территорию и могут оказаться на земле.

"Мать почти наверняка находится неподалеку, но боится подойти, пока рядом люди", – добавили в ведомстве.

Лучше отойти на безопасное расстояние и не мешать воссоединению семьи. Кроме того, контакт с человеком – источник сильного стресса для животного.

Если же оно получило травму или находится на проезжей части, его можно аккуратно пересадить в безопасное место. Однако делать это необходимо в плотных перчатках, а потом обратиться к специалистам.

Ранее в Москве стартовал сезон миграции птиц. Отлет пернатых в Москве идет по плану, несмотря на теплый сентябрь. Из города улетают ласточки, мухоловки, скворцы и зяблики. С юга они вернутся только весной. Всего в мегаполисе обитают свыше 250 видов птиц, и порядка 100 из них остаются на зиму.