Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 15:51

Политика

Путин примет участие в пленарной сессии заседания клуба "Валдай"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин примет участие в пленарной сессии заседания Международного клуба "Валдай". Об этом сообщила пресс-служба Кремля в мессенджере MAX.

Встреча пройдет 1 октября. Темой заседания станет "Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?".

Выступление российского лидера на пленарной сессии клуба "Валдай" в 2025 году продлилось 3 часа 52 минуты. Заседание прошло в Красной Поляне. В рамках мероприятия Путин обратил внимание на вопросы полицентричности в мире, заявив, что в настоящее время все быстро меняется.

Ранее сообщалось, что президент РФ посетил первое пленарное заседание Государственной думы IX созыва и поздравил депутатов с победой на прошедших выборах. Также глава государства отдельно поприветствовал парламентариев, которые впервые представляют новые регионы. В ходе своего выступления Путин напомнил им об особой ответственности перед теми, кто за них голосовал.

Читайте также


властьполитика

Россияне массово подхватили "фантомные болезни"

Молодежь жалуется на температуру до 37,5 градуса, боли, спазмы в желудке и дерматит

"Фантомная болезнь" может возникать на фоне длительного напряжения, недосыпа и неопределенности

Читать
закрыть

Как волонтеры ищут пропавших россиян?

Всего в отряде "ЛизаАлерт" состоят более 40 тысяч добровольцев разных профессий

За 16 лет работы они нашли живыми около 200 тысяч человек по всей стране

Читать
закрыть

Главные проблемы рынка труда в России

Россияне рассылают десятки резюме на одну и ту же вакансию, пытаясь обойти ИИ-фильтры компаний

Кандидаты создают несколько версий анкеты, меняя название должности, формулировки и ключевые слова

Читать
закрыть

Пилоты самолета Flydubai устроили поножовщину прямо в воздухе

Сначала экипаж отправил сигнал бедствия (код 7700), а затем код 7500, который означает захват судна

Читать
закрыть

Подростки-руферы терроризируют московские ЖК

Ради хайпа они выдергивают двери подъездов и срезают болгаркой металлические ограждения

Читать
закрыть

Что важно знать о начале отопительного сезона в Москве в 2026 году?

Отопительный сезон начнется в Москве 1 октября,
подача тепла в столице займет несколько дней

Во время отопительного сезона температуре нужно держаться не ниже установленных норм

Читать
закрыть

Российских школьников заставляют дать доступ своим к соцсетям

Мера необходима для мониторинга и выявления угроз

Читать
закрыть

Сколько будет стоить красная икра к Новому году?

Сегодня цены на красную икру "еще приемлемые", поэтому лучше купить продукт сейчас

Эксперты уверены: скоро стоимость икры может составить 29–30 тысяч за килограмм

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика