Путин примет участие в пленарной сессии заседания клуба "Валдай"

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин примет участие в пленарной сессии заседания Международного клуба "Валдай". Об этом сообщила пресс-служба Кремля в мессенджере MAX.

Встреча пройдет 1 октября. Темой заседания станет "Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?".

Выступление российского лидера на пленарной сессии клуба "Валдай" в 2025 году продлилось 3 часа 52 минуты. Заседание прошло в Красной Поляне. В рамках мероприятия Путин обратил внимание на вопросы полицентричности в мире, заявив, что в настоящее время все быстро меняется.

Ранее сообщалось, что президент РФ посетил первое пленарное заседание Государственной думы IX созыва и поздравил депутатов с победой на прошедших выборах. Также глава государства отдельно поприветствовал парламентариев, которые впервые представляют новые регионы. В ходе своего выступления Путин напомнил им об особой ответственности перед теми, кто за них голосовал.