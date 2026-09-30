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30 сентября, 15:48

Происшествия

Иностранца будут судить за убийство трехлетней девочки в Новосибирске

Фото: MAX/"СУ СК России по Новосибирской области"

В Новосибирске перед судом предстанет иностранный гражданин, обвиняемый в истязании и убийстве трехлетней дочери своей сожительницы, сообщили в региональной прокуратуре.

Согласно версии следствия, с 25 марта по 27 апреля мужчина неоднократно истязал сожительницу и ее дочь. Из личной неприязни он закрывал ребенка в шкафу, встроенном в стену, где было мало места и воздуха. В первой половине апреля он жестоко избил девочку и не обратился к врачам за помощью для нее.

Вечером 27 апреля он вновь избил ребенка, в результате чего девочка потеряла сознание и через непродолжительное время скончалась в больнице.

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Оно направлено для рассмотрения по существу в Новосибирский областной суд.

Мужчину обвиняют по статьям об истязании малолетнего, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасном для жизни, и убийстве ребенка.

Ранее в селе Верх-Тула Новосибирского района 34-летний мужчина избил полуторагодовалую дочь, которая мешала ему своим плачем. Он ударил ребенка по лицу и об пол. Убить девочку помешали ее мама и соседи, которые вызвали полицию. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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