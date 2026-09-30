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30 сентября, 17:05

Политика

Вторую киевскую квартиру блогера Артемия Лебедева повторно выставили на аукцион

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Фонд государственного имущества Украины повторно выставил на торги конфискованную киевскую квартиру российского блогера и дизайнера Артемия Лебедева, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФГИУ.

Начало аукциона назначено на 8 октября. Продается двухуровневое помещение на улице Саксаганского, площадь которого 193,2 квадратного метра. Стартовая цена лота – около 316,1 тысячи долларов.

Фонд 30 июня сообщал о продаже с аукциона двух киевских квартир Лебедева. Одну квартиру около Золотых ворот приобрела за 301 тысячу долларов украинская компания по производству дронов "Генерал Черешня". Торги за вторую квартиру не привели к заключению соглашения.

По данным фонда, имущество ранее было взыскано в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда Украины.

Ранее сообщалось, что с 2024 года Евросоюз перечислил Украине 8 миллиардов евро из прибыли, полученной от замороженных российских активов. Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников подчеркнул, что более 3,5 миллиарда евро были переданы для закупок вооружения.

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