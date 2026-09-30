"Мосбилет" приглашает в театр "ШДИ" на экскурсию и спектакль "Безымянная звезда"

Фото: театр "Школа драматического искусства"

Сервис "Мосбилет" совместно с театром "Школа драматического искусства" организует специальное мероприятие, приуроченное к 40-му, юбилейному сезону и открытию зрительского клуба. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Гостей ждут экскурсия по театру, спектакль "Безымянная звезда" и обсуждение постановки с ее создателями. Мероприятие пройдет 18 октября.

Экскурсия начнется в 16:30. Посетителям расскажут, для чего под сценой скрыто 1,5 тысячи глиняных горшков с песком, зачем стены театра выкрашивали под музыку и почему на крыше здания появилась церковь. Участники увидят выставку в фойе "Атриум" под стеклянной крышей, залы "Манеж", "Глобус" и многое другое.

При этом зрители спектакля "Безымянная звезда" смогут присоединиться к экскурсии бесплатно, для этого нужно предъявить билет при входе.

В 18:00 в зале "Глобус" начнется спектакль по пьесе Михаила Себастиана. В постановке Александра Огарева история раскрывается не только как романтическая драма, но и как притча о двух возможных путях и цене сделанного выбора.

Также зрители смогут обсудить спектакль с его создателями и задать вопросы. Присоединиться к встрече можно независимо от даты посещения постановки.

В 2026 году театру "Школа драматического искусства" исполняется 40 лет. В честь юбилейного сезона здесь открылся зрительский клуб.

Ранее сообщалось, что в честь Международного дня музыки 1 октября культурные площадки столицы подготовили для жителей и гостей города специальную программу. Например, горожан ждут концерты классической и современной музыки, творческие встречи и мастер-классы. Всего запланировано более 70 событий примерно на 60 площадках.

