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30 сентября, 16:17

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Эксперт Бондарь: хранение вещей в подвале грозит штрафом до 15 тысяч рублей

Эксперт по ЖКХ объяснил, когда можно хранить личные вещи в подвалах и на чердаках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Хранить личные вещи на чердаке или в подвале многоквартирного дома можно только после получения официального разрешения. В противном случае есть вероятность получить штраф, рассказал Москве 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что с юридической точки зрения подвальные помещения и чердачные этажи чаще всего относятся к общему имуществу дома на основании статьи 36 ЖК РФ. Это связано с тем, что внутри проложены трубы отопления, кабели, стояки, плюс стоят приборы учета.

Однако факт, что общедомовое пространство принадлежит всем собственникам, не дает им права самовольно занять территорию, даже если соседи договорились об этом между собой. Например, пункт 16 правил противопожарного режима РФ, утвержденных постановлением правительства РФ № 1479, напрямую запрещает устраивать на чердаках и в подвальных этажах мастерские, кладовые для горючих материалов, старой мебели и легковоспламеняющихся веществ.

Кроме того, статья о нарушении требований пожарной безопасности (20.4 КоАП РФ) предусматривает штрафы для граждан от 5 до 15 тысяч рублей за захламление путей эвакуации и проходов к трубам.
Дмитрий Бондарь
эксперт по ЖКХ

Законное размещение вещей допустимо при условии, что в проектную документацию здания были заложены специальные кладовые, которые созданы с соблюдением норм безопасности, отметил эксперт.

Другой вариант получить легальное право на хранение вещей в подвале или на чердаке – подготовить проект перепланировки, согласовать с пожарной инспекцией и местной администрацией, а затем вынести вопрос на собрание собственников. Согласно части 1 статьи 46 ЖК РФ, передача общего пространства в аренду отдельным владельцам требует не менее 2/3 голосов, пояснил Бондарь.

Ранее юрист Илья Русяев предупредил, что в коридорах, тамбурах, лифтовых холлах и на лестничных площадках нельзя хранить велосипеды, коляски и самокаты. Даже если физически предмет никому не мешает, юридически он стоит на эвакуационном пути, что нарушает закон.

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