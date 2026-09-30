Air Asia может запустить прямые рейсы между РФ и Малайзией

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Авиакомпания Air Asia может запустить прямое авиасообщение между Россией и Малайзией. Об этом сообщила замглавы представительства Офиса по туризму Малайзии в РФ Кресентия Садатал на презентации в рамках туристического роуд-шоу о Малайзии.

По ее словам, переговоры о запуске рейсов между странами ведутся уже некоторое время. Запуск перелетов может произойти уже "скоро".

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings планирует запустить рейсы в египетский город Борг-эль-Араб в 2027 году. При этом Red Wings сохраняет планы запуска полетной программы на другой египетский курорт – Эль-Аламейн.

Минтранс России продолжает работу над расширением географии международных рейсов. В настоящее время международные полеты выполняются в 37 стран.