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Россия, как некоторые другие страны, не может "бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой". Об этом заявил Владимир Путин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва.

"Как я уже сказал, это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное – нам этого не нужно", – сказал российский лидер.

Путин отметил, что финансовая система и экономика страны чувствуют себя уверенно. При этом, по его словам, важно не допускать ошибок.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ рискуют остаться без дронов уже в начале 2027 года. Он связал проблему с нехваткой денег в оборонном бюджете. Речь идет о гигантской бреши примерно в 27 миллиардов долларов, которую сам президент назвал "космической", подчеркнув, что Киеву "нужны деньги".