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30 сентября, 16:07

Политика

Володин заявил, что Байден в 2020 году выиграл у Трампа благодаря фальсификациям

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Экс-президент США Джо Байден на выборах президента страны в 2020 году победил нынешнего президента Дональда Трампа за счет фальсификаций, заявил спикер ГД Вячеслав Володин на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва.

Спикер нижней палаты парламента указал, что в России демократия "не нарисованная", в отличие от США. По его словам, в США "позабыли про выборы" и голосуют по почте, при этом зачастую неизвестно, кто именно отправил бюллетень.

Он также обратил внимание, что Байден до сих пор не понес ответственности. По его словам, если бы в Штатах была настоящая правовая система, то экс-лидера страны ждала бы "гильотина".

"Но это у них для всего мира, а у себя они ничего этого не делают", – добавил Володин.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе визита в Белый дом рассмеялся, когда президент США показал ему фотографию автопера с замененным изображением Байдена.

Еще в 2025 году Трамп отменил действие всех документов своего предшественника, которые были подписаны таким способом. Также американский лидер призывал арестовать всех, кто был связан с использованием автопера в период правления Байдена.

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