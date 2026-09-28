Москвичам рассказали об участии "серебряных" волонтеров в городских проектах

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В столице развивается "серебряное" волонтерство: горожане старшего возраста участвуют во всех направлениях добровольческой деятельности. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Многие сами становятся авторами инициатив и наставниками для молодых помощников. Более 100 тысяч столичных волонтеров старшего возраста присоединились к проведению районных, городских и всероссийских событий, рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

Также в этом году для горожан старшего возраста впервые начался цикл практических занятий "ИИ-среда", посвященный использованию искусственного интеллекта в повседневной жизни. На курсе педагог учит создавать эффективные текстовые запросы и внедрять ИИ-технологии в волонтерскую деятельность и личную жизнь. Выпускники смогут сами проводить аналогичные мастер-классы для людей своего возраста.

В рамках проекта "Ангелочки" добровольцы не только плетут терапевтические изделия для недоношенных детей, но и проводят бесплатные мастер-классы для горожан. В прошлом году через фонд "Право на чудо" в медицинские учреждения передали более 4 тысяч таких изделий, а в 2026-м – уже свыше 3 тысяч.

Проект "Добрые совы" объединяет волонтеров, которые преподают основы журналистики кадетам и суворовцам в "Школе юного военкора", координируют выпуски газеты "КаДетские вести" и организуют всероссийскую акцию "Фото для мамы" во время парадов в День Победы. Также они проводят творческие занятия по пошиву экипировки и помогают с логистикой гуманитарных грузов для госпиталей.

В проекте "Добрые мастера" волонтеры старше 55 лет становятся наставниками для новичков: обучают молодых добровольцев культуре общения на выездах в социальные учреждения и вместе проводят творческие занятия для подопечных. Проект "Серебряные маршруты" позволяет горожанам самостоятельно разрабатывать и проводить авторские экскурсии по столице.

Амбассадор "Волонтеров Москвы" Любовь Емельянова много лет помогает столице: вместе с единомышленниками плетет маскировочные сети с индивидуальным узором, организует игры с военно-историческими миниатюрами и навещает подопечных социальных учреждений. Недавно она начала изучать ИИ на курсе ресурсного центра.

Емельянова уже применила новые знания на практике: написала промпты и сгенерировала 3 текста. Однако ИИ она планирует использовать только для редактуры и проверки грамотности, а материалы продолжит писать самостоятельно.

Ко Дню старшего поколения "серебряные" волонтеры присоединятся к интерактивной площадке "Точка притяжения" на городском форуме "Живи на все 100!". Они будут встречать гостей, помогать на интерактивных площадках и знакомить участников с проектами ресурсного центра "Мосволонтер".

Ранее сообщалось, что образовательные программы для участников проекта "Московское долголетие" в новом учебном году будут включать лекции, семинары и профессиональную переподготовку. В настоящее время занятия проходят в 13 вузах. Среди них – МГУ имени М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики, Сеченовский университет и другие. Обучение по большинству программ длится 6 месяцев, после чего слушатели получают сертификаты.