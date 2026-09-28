Силы ПВО за ночь уничтожили 254 беспилотника над 16 регионами России

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Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 254 украинских беспилотника над 16 регионами России. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Дроны были сбиты в период с 20:00 воскресенья, 27 сентября, до 08:00 понедельника, 28-го числа.

В частности, они ликвидированы над территориями Курской, Тамбовской, Орловской, Рязанской, Калужской, Белгородской, Брянской, Смоленской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Саратовской и Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее российские военные нанесли удары по логистическим и коммуникационным центрам, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. В Киеве целью стали центры обработки данных компаний "УкрТелеком" и "ДримЛайн", обеспечивающие противника интернетом.

В Одессе поражен логистический центр "Новая почта", где хранились военные грузы. В порту Черноморск ликвидирован сухогруз с военным имуществом.

