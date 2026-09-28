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28 сентября, 08:48

Политика

Центры обработки данных и портовая инфраструктура поражены на Украине

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим и коммуникационным центрам, объектам портовой инфраструктуры и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Киеве поражены центры обработки данных компаний "УкрТелеком" и "ДримЛайн". По данным министерства, они предоставляют связь и высокоскоростной интернет украинской армии.

Также удары были нанесены по объектам топливной инфраструктуры. В частности, на военном аэродроме Васильков в Киевской области уничтожены инфраструктура и объекты.

Вместе с тем под ударом оказался логистический центр "Новая почта" в военными грузами в Одессе. В порту Черноморск уничтожен сухогруз с военным имуществом и грузом двойного назначения.

В порту Измаил поражен "Дунайсудосервис", который занимается восстановлением и модернизацией плавсредств, а также по пункту постоянной дислокации подразделения госпогранслужбы Украины. Также на переходе морем под удар попал сухогруз, доставлявший военные грузы в порт Одесса.

Ранее российские военные атаковали объекты инфраструктуры, включая коммуникационные и логистические центры, а также суда, задействованные в интересах ВСУ. В частности, в Киеве были поражены центры обработки данных компаний "Киевстар" и "Омега Телеком", а в Одессе – логистический центр "Новая почта".

ВС России поразили пункты временной дислокации ВСУ в портах Рени и Измаил

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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