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28 сентября, 11:45

Город

"Городская ферма" на ВДНХ закрылась на санитарный день 28 сентября

Фото: МАХ/"ВДНХ"

"Городская ферма" на ВДНХ не принимает посетителей в понедельник, 28 сентября, в связи с проведением санитарного дня. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Там добавили, что ферма будет вновь открыта уже во вторник, 29-го числа. А пока специалисты приводят в порядок территорию.

Ранее юные горожане получили возможность выбрать имя для ягненка миниатюрной породы уэссан, который родился на "Городской ферме". Голосование проходит на платформе "Активный гражданин – детям".

Всего предложено пять вариантов: Пухлик, Яша, Лелик, Янтарь и Лютик. Кроме того, можно вписать и свой вариант.

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