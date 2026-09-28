Грузовик загорелся на Садовом кольце

Видео: Москва 24

На Садовом кольце загорелся грузовик. Об этом сообщили Москве 24 очевидцы.

Пожар возник в кабине транспортного средства, которое находится на обочине. Все подробности случившегося уточняются.

Ранее в Удмуртии столкнулись легковой автомобиль и бензовоз, после чего второе транспортное средство загорелось. Пострадали два человека – водители легковушки и бензовоза.

До этого похожий инцидент произошел в Башкирии. Там столкнулись два автомобиля, после чего один из них загорелся. В результате три человека погибли. Виновником аварии стал водитель Peugeot 206, который был лишен водительских прав.